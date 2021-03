PRIMA PAGINA – Gazzetta dello Sport: “Idea Muriel, faccia da Inter”

L’edizione odierna de la Gazzetta apre dedicando grande spazio a Muriel che fa gola all’Inter. Infatti il colombiano potrebbe rivelarsi un’arma in più in ottica Champions per Conte. Il taglio alto è dedicato a DAZN che rivoluziona la tv dopo essersi aggiudicato i diritti della Serie A per i prossimi 3 anni. Spazio anche alla sentenza sul caso tamponi che vede Lotito punito con 7 mesi di inibizione e il club con 150.000 euro di multa. Il taglio basso è dedicato al calciomercato. La Roma è intenzionata a cambiare Pau Lopez con Musso. La Juventus invece pensa a una rivoluzione a centrocampo: piace Locatelli e Jordan del Siviglia.