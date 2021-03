L’ex Inter Klinsmann: “Scudetto? Non si è ancora capito? È nerazzurro!”

L’ex Inter Jurgen Klinsmann, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha commentato la corsa Scudetto, sostenendo che è oramai scritto chi sarà la vincitrice. Le sue parole:

“Davvero mi sta chiedendo se i nerazzurri vinceranno lo Scudetto? Non si è ancora capito? Qui negli Usa faccio il commentatore per ESPN, non perdo una partita dell’Inter. Con Del Piero scherziamo di continuo, lo avevo avvertito già a dicembre. Il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions ho detto ad Ale: ‘Lasciate stare il campionato, è roba nostra’”.