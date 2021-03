Secondo quanto riportato da Sportitalia, Hysaj potrebbe approdare al Milan a parametro zero. Il terzino albanese, difatti, è in scadenza con il Napoli e non rinnoverà con gli azzurri. I rossoneri, d’altro canto, sono alla ricerca di un vice Theo Hernandez considerato che Dalot tornerà al Manchester United. Però il destino di Elseid, essendo un fedelissimo di Sarri, potrebbe dipendere da quest’ultimo. Una meta possibile in questo caso potrebbe essere anche la Roma.