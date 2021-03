Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Deejay dove ha parlato, tra le altre cose, del fallo di Bastos nella finale di Coppa Italia contro la Lazio di due anni fa. Le sue parole:

“Fallo di Bastos? Era involontario, un muro a pallavolo. Mi ha fatto incavolare, era l’unico caso certo che fosse fallo di mano. No, non ce l’ho con la Lazio, non è che se non ci hanno dato il rigore è colpa della Lazio”.