CorrSera – Diritti tv, Sky non si arrende e ci prova per le tre partite in co-esclusiva: i dettagli

Nonostante abbia perso l’esclusiva per la trasmissione delle partite di Serie A, Sky non si dà per vinta e prova ad ottenere le tre partite in co-esclusiva, che fanno parte del pacchetto 2, ancora da assegnare. L’offerta dell’azienda di Murdoch è pari a 70 milioni; fino a lunedì (deadline day) andrà avanti una trattativa privata con i club che vorrebbero almeno 100 milioni.

Lo riporta il Corriere della Sera, che sottolinea come in caso di fumata nera potrebbe esserci il tentativo di Mediaset. Quest’ultima però è interessata solamente in caso di inserimento della partita in chiaro. Ma per il momento gli occhi sono puntati su Sky, che tra l’altro starebbe valutando anche di presentare ricorso contro l’assegnazione a Dazn.