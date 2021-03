CdS – Napoli senza Koulibaly con il Crotone: il senegalese è squalificato!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Kalidou Koulibaly. Infatti, come riportato dal quotidiano, il senegalese non giocherà con il Crotone a causa del giallo rimediato contro la Roma: “L’ obiettivo, comunque, è riavere tutti a disposizione con il Crotone, partita che tra l’ altro Koulibaly non giocherà. Già, un’ assenza preventivata: Kalidou è squalificato e tornerà con la Juve. Per la precisione, il capitano del Senegal non ha giocato per lo stesso motivo anche ieri nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’ Africa con il Congo“.