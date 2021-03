Milik, già finita l’avventura al Marsiglia? Ci pensa seriamente una ‘vecchia’ pretendente

Dopo averci provato nelle ultime due sessioni di mercato, quando il polacco vestiva la maglia del Napoli, la Juventus continua a monitorare la situazione relativa ad Arkadiusz Milik. I bianconeri stanno pensando ad un vero casting per l’attacco, con l’ex azzurro in lizza al pari di Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione, Olivier Giroud, anche lui a scadenza, Gianluca Scamacca, che sarebbe la soluzione italiana e Kaio Jorge del Santos.

La Juve non vorrebbe svenarsi, e Milik con l’ex Juve Kean, sembrerebbero i due obiettivi più abbordabili nonché preferiti dalla dirigenza bianconera. Il polacco, in particolare, non resterebbe volentieri in Francia in caso di mancata qualificazione del Marsiglia in Champions e potrebbe lasciare i bianco-azzurri per una cifra vicina ai 15 milioni. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.