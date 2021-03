Bargiggia: “Ruiz e KK in uscita, Lozano tolto dal mercato. Insigne aspetta per il rinnovo, ecco perchè”

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha riportato sul proprio sito ufficiale le possibili mosse del Napoli in chiave calciomercato. Ecco quanto scritto:

Sulle uscite “Il Napoli non ha ancora scelto il prossimo allenatore, ma per quanto riguarda le cessioni negli ultimi giorni si è capito qualcosa sulle possibili mosse nel mercato estivo. La società vorrebbe cedere Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza nel 2023. Il loro valore di mercato è diminuito, se dalla somma delle due cessioni si incassano 100-120 milioni è già un successo. Nonostante le smentite, il Bayern Monaco sarebbe interessato al senegalese, la cui partenza di aggiungerebbe a quella di Maksimovic a zero. A seconda del modulo del nuovo allenatore, al centro della difesa ci saranno 2 o 3 nuovi acquisti”.

Su Gattuso e Lozano “E’ altamente improbabile che Gattuso resti a Napoli, sebbene in caso di qualificazione in Champions De Laurentiis vorrebbe provare un rilancio inaspettato. Nelle ultime settimane Hirving Lozano è stato tolto dal mercato, nonostante secondo qualche esperto sarebbe potuto andare alla Juventus in cambio di Bernardeschi. Di recente c’è stato un incontro tra ADL e Raiola, agente del messicano, con un’intesa di massima per la permanenza per un’altra stagione, dopodiché potrebbe arrivare la cessione”.

Su Insigne “Al momento il rinnovo di Insigne (contratto in scadenza nel 2022) resta in stallo. Il Napoli aspetta, anche per capire chi sarà il prossimo allenatore e quale sarà il nuovo progetto tattico; e anche, naturalmente, per valutare le richieste economiche del capitano. Che, intanto, vuole capire se ci sarà la possibilità di un mercato alternativo, al momento nulla”.

Sulle entrate “Il club sta lavorando per un terzino sinistro, vista la scadenza di contratto di Hysaj, e per un centrocampista, per farsi trovare pronto qualora si presentasse un acquirente per Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha mercato in Spagna tra Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona, e c’è anche l’interesse dell’Everton di Ancelotti”.