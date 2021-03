SOCIAL- Koulibaly dagli spalti carica il suo Senegal

Subito dopo essere partito per il suo Senegal, Koulibaly ha subito un piccolo infortunio al dito. Il centrale del Napoli seguirà le prossime due gare del suo Senegal da spettatore e poco fa ha pubblicato una storia sul suo profilo instagram in cui dà la carica ai suoi compagni per la sfida contro il Congo con la scritta ”Forza Senegal” con tanto di hashtag del motto della nazionale dei Leoni della Teranga ”un peuple,un but, une foi”. Ecco il link della storia instagram:

