Santacroce: “Insigne? Si è sempre impegnato ed è cresciuto anche mentalmente. La mia carriera? Condizionata da un fattore”

Fabiano Santacroce, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Insigne in Nazionale? Mi fa davvero piacere vederlo protagonista degli Azzurri. Ha sempre mostrato impegno e con la sua esponenziale crescita mentale è diventato il Lorenzo che conosciamo. Miei gol? Ne ho fatti poco ma ho gioito molto. Vari infortuni hanno caratterizzato la mia carriera e non mi hanno permesso di esprimermi al meglio. Serve anche una buona dose di fortuna per restare in certe piazze. Mi ha condizionato la situazione dopo il primo intervento al ginocchio, non ho recuperato i gradi nel piegarlo”.