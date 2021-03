Roma: rinnovo Hysaj e Maksimovic? ADL non ci pensa neanche: li ha scaricati

A giugno il Napoli completerà la rivoluzione dell’organico iniziata a gennaio 2020, e in quest’ottica vanno alcune cessioni a parametro zero. Eilsed Hysaj e Nikola Maksimovic, ad esempio, non rinnoveranno il contratto in scadenza.

Ne ha scritto oggi il quotidiano Roma:

“Contratto in scadenza per Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. Entrambi cesseranno il loro rapporto con il Napoli il 30 giugno. Non ci sono possibilità di parlare di rinnovo, nemmeno in questi ultimi mesi. De Laurentiis non ci pensa neanche, e preferisce guardare avanti. Eppure, il rendimento del difensore centrale serbo e del terzino albanese, seppur con diversi alti e bassi, adesso si è assestato su buoni livelli. In particolare, è l’ex Empoli che sta facendo bene”.