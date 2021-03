Pià: ”Osimhen deve essere più sereno e meno nervoso”

L’ex attaccante del Napoli, Inacio Pià, si è espresso sugli azzurri a ”NapoliMagazine.com”:

”Roma-Napoli è stata una grande partita e la vittoria è stata assolutamente meritata. Vincere contro i giallorossi è stata una dimostrazione di forza, gli azzurri hanno fatto capire di poter tranquillamente la loro per un posto nella prossima UEFA Champions League. Mertens ha segnato due gol fondamentali in un punto cruciale della stagione, è mancato molto e adesso può dare una grande mano. Gattuso ha lavorato bene, ha bisogno di tempo e i giudizi devono essere rimandati a fine stagione. Per quanto riguarda Osimhen, non capisco perchè sia così nervoso ultimamente ma è importante che ritrovi serenità perchè c’è bisogno del suo talento e dei suoi gol. Ho fiducia in lui e credo che dimostrerà tutto il suo potenziale”.