Napoli, infortunio per Koulibaly con il Senegal: potrebbe saltare la sfida contro l’Eswatini, le ultime

È arrivato martedì sera nel ritiro del Senegal nonostante la sua già annunciata assenza, contro il Congo sarà out perché squalificato, ma probabilmente Kalidou Koulibaly potrebbe saltare anche la sfida della sua nazionale contro Eswatini. Il difensore del Napoli come riportato da diverse testate in Senegal, si è infortunato al primo allenamento con i suoi connazionali procurandosi una lussazione al dito della mano. Nulla di grave per il difensore, che però salvo sorprese non sarà rischiato da Cissé visto che nessuno dei match della nazionale sarà decisivo. Koulibaly sarà squalificato alla ripresa contro il Crotone e rientrerà nel recupero con la Juve.