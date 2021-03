Lo Monaco: “Gattuso-Napoli? Avanti fino al termine della stagione poi si separeranno”

Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’: “Scudetto? Era l’anno giusto, la Juventus ha avuto 1000 problemi e ha lasciato spazio ad altre squadre. Il Napoli doveva essere tra queste ma così non è stato, forse anche a causa dei tanti infortuni. Gattuso? Ha deciso con la società di andare avanti fino a fine stagione e poi ognuno per le sue. Gli azzurri hanno un buon organico ma gli mancano le forze morali e una propria identità. Anche se è vero che è bastato recuperare qualche uomo per fare risultato. Il Napoli ha ancora tanto da dire può arrivare in una posizione alta. Le responsabilità sono di Gattuso? Quando si perde o si vince le colpe non sono mai di una sola persona ma di tutti: aziende, società e giocatori nessuno escluso”.