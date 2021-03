Juve, ritrova Dybala: spunta la data per il suo rientro, le ultime

La Juve è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio alla Continassa dopo i tre giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo. Ma niente da fare, Paulo Dybala ha lavorato ancora con il suo programma personalizzato e non in gruppo.

La Gazzetta dello Sport ha parlato così della sua situazione:

“L’obiettivo è tornare a disposizione per il derby del 3 aprile, dopo quasi tre mesi d’assenza: il numero dieci si è fatto male al ginocchio sinistro nel match con il Sassuolo il 10 gennaio, la prognosi iniziale era di 20 giorni di stop ma il persistente dolore gli sta impedendo di tornare in campo. Sullo sfondo resta la questione del rinnovo del contratto, su cui non ci sono novità”.