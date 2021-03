Del Genio: “Insigne ha giocato bene. Politano in Nazionale? Vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista di fede partenopea, ha parlato a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il tema trattato è quello del rendimento dei calciatori del Napoli in Nazionale, in particolare di Insigne e della mancata convocazione di Politano. Queste le sue dichiarazioni: “Insigne ha giocato bene con la Nazionale, ma non era questa partita a farci capire di che livello sia come giocatore. Politano merita una chance, lo so bene, ma ci sono delle gerarchie. In quella posizione giocano Berardi e Chiesa che sono due giocatori di alto profilo”.