CorrSera: la resa dei conti dei diritti tv, oggi può essere il giorno di Dazn

Oggi può essere il giorno decisivo per la concessione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024.

Come ha scritto Il Corriere della Sera, i club di Serie A si stanno convincendo a riunirsi con Dazn:

“A tre giorni dalla scadenza delle offerte vincolanti delle tv, il consesso dei presidenti sembra maturo per accantonare la conflittualità interna e ritrovare l’unità in nome di Dazn. Il fronte dei ribelli, cioè i club che fino all’ ultima riunione si sono tenuti sulla linea dell’ astensione, si sta sfaldando. La Roma e il Bologna, le società più rappresentative della fazione pro Sky, si sono convinte ad aggiungersi alle 11 decise ad assegnare il pacchetto 1 e 3 a Dazn, che per le 10 partite offre 840 milioni. Per il quorum occorrono 14 voti ma le diplomazie sono al lavoro per convincere Benevento, Cagliari e Spezia”.

Non è escluso che anche Dazn e Sky raggiungano un accordo:

“In ogni caso, non è escluso che dopo l’aggiudicazione Dazn raggiunga con Sky un accordo per concedere la ritrasmissione“.