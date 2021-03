Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il procuratore Massimo Brambati, che si è espresso sul futuro di Simone Inzaghi:

”Potrebbe rimanere perchè è difficile da sostituire per Lotito, se la Lazio fosse costretta a cambiare allenatore si dovrà scegliere con cautela. I biancocelesti non possono permettersi di stravolgere il progetto tecnico come ha fatto la Juve. Simone Inzaghi ha trasformato la Lazio rinforzandola sul campo e anche economicamente”.