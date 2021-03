Zielinski si afferma anche in nazionale. Infatti, il centrocampista del Napoli, partirà titolare contro l’Ungheria per la sfida valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. Molto spavento nelle ultime ore per il positivo nel gruppo squadra e per adesso non c’è nessuna notizia sul numero 20 azzurro. Insieme a Zielinski giocherà titolare anche Milik, autore di ottime prestazioni con il Marsiglia.