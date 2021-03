La sua fanta-media è molto alta, nella top 10 tra i centrocampisti al fantacalcio: 7,22. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli. Come riporta Sky Sport anche Piotr apprezza il fanta: “Dovete sapere che Zielinski è molto attento anche al fantacalcio. Si è proposto di aiutare chi ce l’ha in squadra al fanta. A chi gli chiede, dice “mettimi che faccio gol” e spesso li fa. Se no fa assist”.

FONTE: SOS Fanta