Zapata snobba la tifoseria del Napoli: “Bergamo è un’eccezione”

L’attaccante dell’Atalanta, ex Napoli, Duvan Zapata, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale colombiana. Ecco quanto estrapolato:

“Mi manca molto il cibo colombiano ma vivere in Italia è comunque un qualcosa di positivo, sia per me che per la mia famiglia. Infatti, qui in Italia si mangia molto bene. Ogni città ha il suo piatto tipico. Per quanto riguarda i tifosi dell’Atalanta, vi dico che sono molto passionali e hanno un grande senso di appartenenza. A Bergamo c’è passione e questa città è un’eccezione”.