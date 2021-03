Vince ance l’Albania in questa giornata di calcio. La squadra guidata da Reja ha vinto per 0-1 sul campo dell’Andorra. Protagonista della vittoria anche Hysaj che è rimasto in campo per tutta la partita. Gli albanesi hanno vinto grazia ad un gol, sul chiudere del primo tempo (al 41esimo), di Lenjani.