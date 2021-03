VIDEO – La SSC Napoli ricorda il 25 marzo con la vittoria sulla Juventus per 3 a 1!

Come di consueto la SSC Napoli, quasi ogni giorno, pubblica sui propri social dei video per ricordare le vittorie passate. Oggi 25 marzo è toccato ad un famosissimo Napoli-Juventus. Ben undici anni fa infatti, in un allora San Paolo stracolmo, arrivava la Juventus che nel primo tempo passò quasi subito in vantaggio con Giorgio Chiellini. Nel secondo tempo però la furia dei ragazzi di Mazzarri si riversò contro i bianconeri! Prima Hamsik che liberò la tensione con un’esultanza rimasta impressa nella mente dei tifosi e poi il tripudio. Prima Quagliarella per il sorpasso ed infine Lavezzi per la festa finale. Una partita magica che provoca ancora emozioni indescrivibili nei tifosi che l’hanno vissuta. Di seguito il video in questione: