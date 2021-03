Secondo quanto riportato da Sky Sport, ben quattro giocatori sono in bilico per la prossima stagione. Infatti due di questi sicuramente andranno via, ovvero Hysaj e Maksimovic. Mentre gli altri due in bilico sono Meret e Kalidou Koulibaly. L’estremo difensore cerca spazio e l’alternanza non gli fa bene. Nonostante sia calato il prezzo per Kalidou, se arrivasse la giusta offerta il senegalese è pronto a salutare Napoli. Tutto dipenderà anche dal prossimo allenatore.