Sibilia: “Troppe sentenze invertite, ci vuole uniformità nella giustizia sportiva”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” ai microfoni di Radio Marte, ha rilasciato un’intervista il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, il quale ha toccato vari aspetti riguardanti il calcio italiano:

“Credo che Italiano sia uno dei migliori prospetti sulla piazza. L’anno scorso sono andato a vedere Benevento-Spezia e mi ha impressionato la sua proposta di calcio”.

“Caso tamponi Lazio e Suarez: bisogna ragionare a 360 gradi sulla giustizia sportiva, bisogna fare chiarezza sui fatti e avere delle prove evidenti. Ci sono troppo sentenze invertite in terzo grado di giudizio”

“Nazionale: I risultati raggiunti nelle qualificazioni degli Europei, sono confortanti per il futuro. Non sarà semplice qualificarsi ai Mondiali, non bisogna lasciare nulla al caso. Non so dove si giocheranno gli Europei, dipenderà tutto dalla curva epidemiologica. La ripartenza per l’Eccellenza è fissata per l’11 aprile. Ad eccezione di qualche regione, tutto il paese ripartirà con i campionati, è un segnale di fiducia“.