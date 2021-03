La nazionale è in vantaggio a Parma. Gli azzurri grazie a un fantastico gol di Berardi sono in vantaggio contro un’ingenua Irlanda del Nord. I ragazzi di Mancini stanno attaccando e tentano di travolgere gli irlandesi che si sono fatti bucare dalle fasce dall’attaccante del Sassuolo. Errore anche del portiere irlandese che non copre adeguatamente il suo palo.