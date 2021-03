Lazio, caos tamponi – La Procura è pronta a chiedere una penalizzazione per i biancocelesti: le ultime

In seguito al caos tamponi che vede coinvolta la Lazio, la Procura sarebbe pronta a penalizzare la Lazio con sanzioni piuttosto pesanti. Secondo quando riportato dal Messaggero, la richiesta della Procura sarà di chiedere l’inibizione di Lotito e almeno sei punti di penalizzazione in classifica alla Lazio. I biancocelesti e Lotito hanno ovviamente preparato le carte per replicare alle accuse e provare a smontare punto per punto le accuse. Anche perché in caso di squalifica fino a 12 mesi e un giorno, Lotito rischia di dover dire addio a vita a tutte le cariche federali.