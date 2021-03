Il Mattino – Rrahmani torna a Napoli e lascia la Nazionale

Amir Rrahmani ha lasciato il ritiro della sua nazionale per tornare a Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il difensore kosovaro non è ancora al meglo e non potrà aiutare i suoi connazionali per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. L’ex Verona ha accusato ancora qualche dolore causa infortunio che l’ha tenuto fuori dalla partita contro il Milan. Non potrà dunque essere disponibile per le partite in programma nei prossimi giorni.

Rrahmani è tornato adesso a Napoli per continuare il periodo di lavoro personalizzato e tornare in campo al più presto dopo buone prestazioni al fianco di Koulibaly.