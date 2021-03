Il Mattino – Manolas vuole essere protagonista nel finale di stagione

Kostas Manolas sta recuperando la forma fisica dopo un periodo di assenza forzata dal rettangolo di gioco.

Stamane l’edizione de Il Mattino ha dato ampio spazio alla tematica, mettendo in risalto la sana voglia di ritornare in campo del difensore greco ex Roma: l’obiettivo è proseguire il proprio programma di lavoro per garantire a Gattuso la possibilità di schierarlo in condizioni ottimali contro il Crotone di Serse Cosmi. Contro il calabresi sarà out Koulibaly causa squalifica per somma di ammonizioni e con il forfait di Rrahmani, inoltre, il greco dovrà far coppia con Maksimovic.

Il serbo ha fatto molto bene in coppia con Koulibaly nelle ultime due trasferte e con il greco può dare alla vita alla vecchia coppia difensiva del finale di stagione nella stagione precedente. Manolas c’è e vuole finire alla grande.