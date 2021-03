Gazzetta – Inter-Sassuolo e Juve-Napoli allo stesso orario

I recuperi delle due gare si svolgeranno il 7 aprile alle ore 18:45. Il Napoli finalmente potrà recuperare la sfida contro i bianconeri.

Come analizzato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, Inter-Sassuolo e Juve-Napoli si giocheranno allo stesso orario causa quarti di finale della Champions League che si svolgeranno la sera stessa. La Uefa ha vietato lo svolgimento di gare legate ai campionati nazionali nella fascia serale e questo ha portato la Lega a decidere di mettere entrambe le gare allo stesso orario. E’ ancora in dubbio, invece, la data del recupero di Lazio-Torino.

Le gare che abbiamo citato sono importantissime per le quattro squadre coinvolte: l’Inter si gioca l’allungo sul Milan che è tornato a vincere, Juve e Napoli si giocano inevitabilmente un posto in Champions nella prossima stagione. Soprattutto per le ultime due squadre passerà quasi tutto dallo Stadium.