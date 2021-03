CdS – Gattuso potrebbe restare ad allenare in Serie A: le ultime

Gattuso potrebbe restare in Serie A, infatti, tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi, il rapporto sembra essersi inclinato. Il patron biancoceleste è indispettito da quando Inzaghi non ha accettato in tempi brevi la proposta di rinnovo del contratto.

L’edizione odierna del Corriere della Sera, ha stilato una lista dei possibili sostituti: “Il sospetto di Lotito è che Inzaghi stia prendendo tempo per cercare una soluzione diversa, Juventus o Napoli. Per questo, la Lazio ha iniziato a guardarsi intorno. Oltre ai nomi di Mihajlovic, De Zerbi e Juric spunta quello di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese piace particolarmente per il suo modo di gestire il gruppo”.