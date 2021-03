Fedele: “Non tratterrei Gattuso, punterei su uno di questi due allenatori”

L’ex operatore di mercato, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live parlando del post-Gattuso. Ecco quanto estrapolato:

“Sinceramente io non tratterrei Gattuso, l’unico che è davvero determinante è Mertens. C’è stata fin troppa confusione fino ad ora e l’allenatore e la società dovrebbero “tirare le orecchie” a Osimhen quando assume dei comportamenti sbagliati. Il Napoli poteva competere per le prime posizioni, infatti nonostante le otto sconfitte è ancora li per lottare per la Champions. Punterei su Juric o Mazzarri, il Napoli cambierà allenatore al 100%”.