L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto estrapolato:

“Se il club e il prossimo allenatore vorranno trattenerlo, lui al 100% rimarrà. Se sei mesi fa ha rinnovato significa che lui vuole rimanere nel club per ancora altri cinque anni. Nel caso in cui arriverà un allenatore che non lo ritiene adatto allora valuteremo”.