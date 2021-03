Era il 24 marzo 1991, Diego Armando Maradona scende in campo per l’ultima volta con la maglia azzurra contro la Sampdoria. El Pibe de Oro segnó anche da calcio di rigore l’unico gol del Napoli di quel match, terminato 4-1 per i blucerchiati.

