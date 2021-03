Lucas Vazquez nel mirino del Bayern: il Napoli deve fare attenzione

Il mercato estivo sarà rovente. Tanti campioni a scadenza di contratto non rinnoveranno e saranno liberati a parametro zero. Tra le opportunità spicca il nome di Lucas Vazquez: il talento del Real Madrid ha deciso di non rinnovare con i galacticos, ed il Napolipotrebbe approfittarne. Ma come evidenziato dal portale di Alfredo Pedullà, alfredopedulla.com, il calciatore è nel mirino dei tedeschi: “Secondo quanto riportato da AS, il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino Lucas Vazquez, centrocampista spagnolo che sta giocando una stagione di grandissimo sacrificio al Real Madrid disimpegnandosi anche nel ruolo di terzino destro. Nonostante gli apprezzamenti di Zinedine Zidane, la dirigenza dei Blancos non sarebbe intenzionata a rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza a giugno. Ecco perché l’opportunità di un colpo a costo zero di grande livello, avrebbe fatto attivare la dirigenza bavarese”.