Lorenzo Amoruso: “Gattuso mi ha ospitato in Scozia”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte, è intervenuto l’amico ed ex compagno di squadra di Gattuso, durante l’esperienza scozzese, Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore ha svelato alcuni retroscena:

“E’ stato uno dei primi a volare in Scozia, ha avuto grande coraggio. Io mi infortunai gravemente e fui costretto ad operami, non potevo neanche fare le scale. Gattuso mi ospitò a casa sua per 40 giorni, è una persona di valore con una sana educazione alle spalle. Fossi in De Laurentiis, aspetterei a prendere decisioni affrettate, Rino è molto migliorato. Il Pisa ed il Milan non giocavano così bene, non solo per i giocatori ma anche per quello che trasmette l’allenatore. Il Napoli deve fare uno step in più, ma questo non può avvenire nel giro di un anno. Se il presidente crede che ogni due anni, gli allenatori possono essere sostituti, non si va molto lontano. E’ importante, capire se alla base vi siano competenze calcistiche“.