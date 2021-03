L’ex Fontana: “Zielinski, tra i top in Europa. Evitare cessioni importanti”

L’ex centrocampista del Napoli Gaetano Fontana, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione “Arena Maradona” e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul talento polacco del Napoli, suggerendo una strategia di mercato:

“Zielinski ha trovato la sua posizione ideale, s’inserisce molto bene tra le linee ed è anche importante in fase di interdizione. E’ uno dei migliori prospetti in Europa. Sarà importante capire dove vuole arrivare la società: se si vendessero i big, sarebbe una scelta non vincente“.