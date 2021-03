Dopo il pareggio contro la Repubblica Ceca, il ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai. Queste le sue parole: “Non sono amareggiato, so che alcuni ragazzi non hanno ancora il ritmo partita, ma penso che nel secondo tempo potevamo fare meglio. Abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna oltre ad essere stati bravi a creare diverse situazioni pericolose. Dobbiamo sempre cercare di ottenere il massimo, oggi era meglio vincere ma almeno non abbiamo perso. Le due espulsioni? Purtroppo, sono cose che capitano nel calcio”.