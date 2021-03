Italia U21, inizia con un pareggio l’avventura degli azzurrini all’Europeo

Si è conclusa da poco la gara d’esordio dell’Italia di mister Nicolato nella prima fase dell’Europeo Under 21. Gli azzurrini pareggiano per 1-1 in trasferta contro la Repubblica Ceca, e nel prossimo incontro affronteranno la Spagna che ha sconfitto per 3-0 la Slovenia. Alla mezz’ora la Nazionale U21 è andata in vantaggio con la rete dell’attaccante del Genoa Scamacca, ma al 75′ è arrivato il pareggio ceco con l’autogol di Giulio Maggiore. A sei minuti dal 90′ una follia di Tonali costa al centrocampista del Milan l’espulsione diretta, ma nonostante ciò il finale è tutto azzurro e per poco non arriva anche il gol vittoria. Italia che chiude in 9 uomini per l’espulsione in pieno recupero di Marchizza per doppia ammonizione.