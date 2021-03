Giuntoli pensa ad una rivoluzione in difesa: MIlenkovic e Senesi in lista

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli sta pensando ad una rivoluzione in difesa per il prossimo anno. Quasi certa la partenza di Hysaj e Maksimovic, in scadenza di contratto e che difficilmente rinnoveranno, e bisogna capire cosa farà Koulibaly. Secondo il quotidiano, il DS del Napoli sta sondando il terreno per vari calciatori, come Nikola Milenkovic della Fiorentina, ma soprattutto Marcos Senesi del Feyenoord, per il quale gli olandesi chiedono una cifra intorno ai 15 milioni di euro.