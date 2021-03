“Mercato degli allenatori, ma non solo. C’è anche una variabile impazzita da osservare: se saltano le scrivanie, intese come tavoli dei direttori sportivi, gli orientamenti dei club possono cambiare. Pensate a Gianluca Petrachi, che ha appena vinto la causa per il licenziamento della Roma, e che è stato accostato in momenti diversi a Napoli e Fiorentina. O agli stessi Giuntoli e Pradè, che hanno sicuramente idee differenti. Per non parlare di Paratici, che ha difeso pubblicamente Pirlo”.

Così il Corriere dello Sport ha commentato il possibile valzer di fine anno che riguarderà le scrivanie di alcuni club, tra cui spiccano Napoli e Juventus.