Gazzetta – Vieri: “Al completo il Napoli è fortissimo”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato un’intervista di Christian Vieri, le cui dichiarazioni hanno chiamato in causa anche il Napoli.

L’ex attaccante ha ribadito la sua idea in merito alla questione scudetto, sostenendo che sia una faccenda tra Inter e Milan, ma ha aperto una parentesi anche sul Napoli e la Champions. Secondo Bobo, la squadra azzurra ha tutte le carte in regola per guadagnarsi la zona Europa, ma dovrà fare a gara con Atalanta e Roma.

Poi una considerazione sul numero 14 del Napoli: “Se c’è la qualità di Mertens, cambia tutto”.