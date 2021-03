Diritti tv – Arriva la risposta di Dazn a Sky dopo la lettera di ieri

Ieri Sky ha inviato una lettera ai club italiani garantendo l’investimento sui diritti tv anche oltre il 29 marzo, quando scadranno le offerte. Puntuale è arrivata la risposta di Dazn, che in un messaggio inviato alla Lega si è detto preoccupato in merito al corretto svolgimento del bando per l’assegnazione dei diritti. Una preoccupazione in particolar modo legata “a comunicazioni relative ad un impegno finanziario che sarebbe stato assunto nei confronti della Lega Serie A e delle relative società sportive riguardo ad un potenziale nuovo processo di gara (nel caso si rendesse vana l’attuale Gara, non giungendo all’assegnazione)”, con il riferimento alla lettera di ieri di Sky.

Dazn si dichiara inoltre pronto ad intraprendere “ogni possibile azione a tutela dei propri diritti, qualora sia necessario esaminare la conformità dei comportamenti tenuti in sede di Gara dalle parti interessate”, in maniera tale da verificare se queste “abbiano agito per ottenere un illegittimo vantaggio e/o abbiano in qualche modo sovvertito, distorto o influenzato lo svolgimento della procedura di Gara”.