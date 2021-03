Claudio Gentile: “Marcare Maradona? La notte prima avevo gli incubi”

Alla trasmissione Punto Nuovo Sport, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto lo storico difensore della Juventus e della nazionale Claudio Gentile. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore:

“I difensori sono peggiorati nel tempo, sono cambiati i modi di difendere e la zona ha contribuito negativamente in questo. Oggi, si prendono goal che ai nostri tempi non si vedevano. I duelli con Boninsegna, Gigi Riva determinavano la partita e ti sentivi davvero importante. Quando Bearzot mi comunicò che avrei dovuto marcare Maradona, non ho chiuso occhio durante la notte, sentivo una responsabilità enorme. E’ troppo comodo dire che Pirlo non ha esperienza, gli è stato affidato un compito più grande di lui ma senza esperienza diventa dura. Non era pronto per un passo così grande“.