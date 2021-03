CdS – Claudio Santoni: “Meret e Di Lorenzo agli Europei? Vi spiego la loro situazione”

Durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo, ha rilasciato alcune dichiarazioni il noto giornalista del Corriere dello Sport Claudio Santoni, il quale ha svelato la situazione dei due azzurri impegnati con la nazionale:

“L’Italia si affiderà a Lorenzo Insigne, più maturo e consapevole delle proprie capacità. Domani ci sarà la prima partita per la qualificazione dei Mondiali in Qatar, gli azzurri sfideranno l’Irlanda del Nord, non sarà semplice. Di Lorenzo ha buone possibilità di essere il vice-Florenzi agli Europei, difficile invece che Meret possa essere convocato visto che è la quarta scelta del c.t. attualmente“.