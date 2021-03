Bari, pronti due nuovi ingressi all’interno della dirigenza: i dettagli

Aria di cambiamenti in casa Bari. Dopo un periodo non semplice, con tanto di contestazione da parte dei tifosi, il presidente Luigi De Laurentiis è stato vicino alla squadra, insieme ad alcuni componenti dello staff di Cristiano Giuntoli, seguendo l’allenamento per poi osservare dallo stadio anche il match di sabato contro la Paganese. L’obiettivo resta quello di qualificarsi in Serie B, da raggiungere quasi inevitabilmente attraverso i playoff. Come riporta Tuttobari.com, sono in vista due cambiamenti all’interno della dirigenza. Oltre al direttore sportivo, che sarà ufficializzato dopo Pasqua, serve anche un direttore generale.