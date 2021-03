Antonio Cassano: “Il Napoli ha un piccolo Kantè”

L’ex fantasista Antonio Cassano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nella trasmissione social “Bobo Tv “del suo amico Vieri:

“Fossi in De Laurentiis non mi farei scappare Gattuso, con tutte le difficoltà che ha avuto sta facendo un grandissimo lavoro. Gli azzurri stanno riprendendo a giocare, ovvio con Mertens è un Napoli senza ne è un altro. Con Demme in campo, il Napoli non ha mai perso, non lo vedi mai ma è onnipresente. Può essere un piccolo Kantè, è vitale per il gioco del Napoli“.