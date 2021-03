Roma, arrivano buone notizie dalla Bosnia: Dzeko ha smaltito l’infortunio, le ultime

La Roma tira un sospiro di sollievo, Edin Dzeko non ha riportarto alcun infortunio. Il centravanti bosniaco nel match contro il Napoli aveva avvertito un fastidio al flessore, ieri all’arrivo nel ritiro della Bosnia a Helsinki era stato sottoposto agli esami strumentali e non aveva preso parte all’allenamento della nazionale. La risonanza magnetica però ha dato esito negativo e il giocatore è a disposizione per il match di domani contro la Finlandia. È possibile che il neo ct della Bosnia lo risparmi dal primo minuto visto l’impegno in Serie A di soli due giorni fa.