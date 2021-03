L’ex azzurro Alessandro Renica è tornato allo stadio Diego Armando Maradona quest’oggi e non ha potuto far a meno di riprendere il manto erboso: “Lo stadio dove ho vissuto delle grandi emozioni col mio grande capitano e dove abbiamo portato il Napoli in alto. Ci siamo goduti delle emozioni uniche e irripetibili: forza Napoli”.