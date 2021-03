Il capitano del Napoli e numero 10 della Nazionale italiana, Lorenzo Insigne, è pronto a guidare la sua squadra contro l’Irlanda del Nord nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il calciatore partenopeo è apparso piuttosto carico in allenamento a Coverciano questa mattina come si deduce in una foto pubblicata sul profilo instagram ufficiale della nazionale. Di seguito lo scatto in questione: